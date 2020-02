Dorpsondersteuner verhoogt welzijn en verlaagt zorgkosten

nieuws

De zorgkosten nemen af als een dorpsondersteuner actief is in het dorp. Dat blijkt uit onderzoek van de Aletta Jacobs School of Public Health, een samenwerkingsverband van RUG, Hanze en UMCG.

Op verschillende plaatsen in Groningen zetten dorpsbewoners zich in om het welzijn en de leefbaarheid op peil te houden en te verbeteren. Eén van de initiatieven om krimp en vergrijzing het hoofd te bieden is de introductie van de dorpsondersteuner. Die houdt zich vooral bezig met de organisatie van informele zorg, met de hulp aan dorpsbewoners in hun contacten met zorgorganisaties en overheid, en met zijn of haar inzet voor het verenigingsleven en de organisatie van sociale activiteiten.

Uit het onderzoek blijkt dat door inzet van de dorpsondersteuner de zorgkosten omlaag gaan en de werkdruk van bijvoorbeeld de huisarts afneemt. Ook worden hogere kosten op langere termijn voorkomen, door vroegtijdige inzet van vrijwilligers. Daarbij is wel subsidie van de overheid nodig, want de diensten van de dorpsondersteuner komen waarschijnlijk niet tot stand door marktwerking.