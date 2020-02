Donar op tandvlees langs Den Bosch

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis gewonnen van Heroes Den Bosch. Het werd 79-69.

Het was niet erg fraai wat de Groninger basketballers aan de ruim 3600 toeschouwers lieten zien, maar de ploeg had dan ook een overvolle week achter de rug. Daarbij kon Donte Thomas niet meespelen door een rugblessure. Donar startte goed en stond aan het eind van het eerste kwart voor met 21-12. Bij rust was het verschil behoorlijk: 40-25. In het derde kwart kwamen de Bosschenaren terug tot op 4 punten, bij 45-41. Aan het eind van het kwart was het verschil toch weer wat groter: 56-46.

Ook in het laatste kwart kwam Heroes dichterbij, maar met name Matt Williams zorgde ervoor dat Donar toch op voorsprong bleef. Anderhalve minuut voor tijd zorgde Heroes-speler met een driepunter voor 71-69 en werd het spannend, maar Carrington Love bracht met een lay-up de stand op 73-69, met nog een halve minuut op de klok, waardoor de zege wel binnengehaald was. In die laatste halve minuut wisten de Groningers het verschil nog te vergroten.

Topscorers bij Donar waren Matt Williams met 20 punten, Drew Smith met 15 punten (+ 11 rebounds) en Vernon Taylor met 14 punten. Topscorer bij Heroes was Henry Caruso met 18 punten.

Donar is koploper in de Dutch Basketball League en heeft 32 punten uit 20 wedstrijden.