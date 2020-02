Donar naar halve finale Basketball Cup

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zich, zoals verwacht, geplaatst voor de halve finale van de Basketball Cup. De Groninger basketballers wonnen donderdagavond in Rotterdam met 57-73 van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball. Eerder won Donar in MartiniPlaza al met 92-58.

Opmerkelijk was, dat er in het eerste kwart problemen waren met het scorebord; iets wat eerder een probleem was in MartiniPlaza in de eerste wedstrijd van de kwartfinale. Het eerste kwart won Donar overtuigend met 8-24. In het tweede kwart waren de Groningers weinig geconcentreerd, waardoor de Rotterdammers konden terugkomen tot 24-28. Bij rust was het verschil toch weer 10 punten: 26-36. Aan het eind van het derde kwart was Donar iets verder uitgelopen, tot 43-58. In de laatste minuut van de wedstrijd viel jeugdspeler Sheyi Adetunji, die net 4 minuten in het veld stond, geblesseerd uit.

Topscorers bij Donar waren Carrington Love met 13 punten en Matt Williams met 11 punten. Topscorer bij Feyenoord was Willem Brandwijk met 13 punten (+ 11 rebounds).

Donar staat in de halve finale tegenover Landstede Hammers uit Zwolle. De eerste wedstrijd is komende dinsdag in Zwolle, de returnwedstrijd in MartiniPlaza is twee dagen later.