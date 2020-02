Donar naar bekerfinale na geweldig 4e kwart

sport

Donar-speler Donte Thomas (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zich geplaatst voor de finale van de Basketball Cup. De Groningers versloegen donderdagavond in eigen huis de returnwedstrijd tegen Landstede Hammers met ruim verschil: 93-69.

Donar moest met minimaal 6 punten verschil winnen, na de 76-71 verliespartij in Zwolle. De start was veelbelovend, met een tussenstand van 18-9 na ruim 6 minuten. Daarna kwamen de Zwollenaren sterk terug, en mede door liefst 15 punten van Noah Dahlman in dit kwart kwam Landstede op een 22-26 voorsprong. Aan het eind van het eerste kwart was de stand 25-26. Net als in de wedstrijd in Zwolle was het weer hard tegen hard, waarbij beide teams intensief verdedigden. Bij rust had Donar een voorsprong genomen: 43-37. In het derde kwart liep Landstede Hammers 1 punt in, zodat de tussenstand na drie kwarten 58-53 was.

In het laatste kwart lukte bijna alles bij Donar en weinig bij Landstede Hammers. Opvallendste speler was Vernon Taylor, die weliswaar niet bekendstaat als een driepuntsschutter, maar in dit kwart 3 driepunters achter elkaar raak schoot. Zijn derde drietje leidde tot de tussenstand 73-58, met nog 4 minuten op de klok, en toen was de wedstrijd wel gespeeld. Er volgden nog meer driepunters en dunks, waardoor Donar in dit kwart tot maar liefst 35 punten kwam.

Topscorers bij Donar waren Donte Thomas met 18 punten (+ 10 rebounds), Vernon Taylor met 17 punten, Carrington Love met 15 punten en Drew Smith met 13 punten. Bij Landstede Hammers was Noah Dahlman topscorer met 30 punten.

De finale van de Basketball Cup wordt gespeeld op zondag 29 maart in MartiniPlaza. Tegenstander van Donar is Den Helder Suns of Aris Leeuwarden. Deze ploegen moeten hun wedstrijden in de halve finale nog afwerken. Dat gebeurt op 20 en 22 februari.