Donar houdt schade beperkt tegen Landstede

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft dinsdagavond de eerste wedstrijd in de halve finale van de Basketball Cup verloren van Landstede Hammers. De Groningers stonden in Zwolle op een gegeven moment 21 punten achter, maar wisten de schade beperkt te houden tot 5 punten: 76-71.

Donar, weer met Shane Hammink in de gelederen, probeerde het in de eerste helft vooral met driepunters, maar slechts 2 op 23 pogingen waren raak. De Zwollenaren kwamen beter uit de startblokken en stonden na het eerste kwart voor met 22-15. In het tweede kwart werd er nog minder gescoord, en de ruststand was 35-26. Ver in het derde kwart kwam Donar achter te staan met 57-36, en aan het eind van het kwart was de stand 59-43.

In het laatste kwart waren de Groningers eindelijk op schot. Donar kwam terug tot 63-60 met nog 4 minuten op de klok. Toch wist de ploeg van coach Erik Braal in de slotfase niet te winnen.

Topscorers bij Donar waren Thomas Koenis met 15 punten (+ 10 rebounds) en Jason Dourisseau met 12 punten. Bij Landstede Hammers was Sherron Dorsey-Walker topscorer met 23 punten.

De returnwedstrijd in MartiniPlaza is komende donderdag. Dan moet Donar met minimaal 6 punten verschil winnen om door te gaan naar de finale van de Basketball Cup.