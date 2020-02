nieuws

Toentje heeft weer te maken met vandalisme. Er zijn gaten gesneden in de kas. Eerder werd daar al vuurwerk in afgestoken.



‘Verveling? Doe wat opbouwends met je creatieve geest in plaats van Toentje’s kassen toetakelen’, verzucht Margien Doze van Toentje.

‘We kunnen best wat handjes gebruiken om in het komend seizoen te produceren voor de Voedselbank’, vervolgt ze.

Op Toentje verbouwen vrijwilligers groente voor de Voedselbank.