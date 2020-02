Dit weekend minder of geen treinen naar Assen, Veendam, Winschoten en Weener

nieuws

Foto Andor Heij

Vanwege werkzaamheden rijden er aanstaande zaterdag en zondag geen treinen tussen Groningen-Assen. Ook rijden er op zondag geen treinen tussen Groningen-Veendam/Winschoten/Weener. De NS en Arriva zetten bussen in.

Ook rijden er op zaterdag minder treinen tussen Groningen en Veendam, Winschoten, Weener. Er rijden stop- en snelbussen in plaats van treinen. Reizigers moeten rekening houden met maximaal 45 minuten extra reistijd. (check voor vertrek de reisplanner) Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk. Inchecken met de OV-chipkaart is verplicht.

Er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de bouw van het extra spoor tussen station Groningen en het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren. Er worden onder andere benodigde materialen naast het spoor geplaatst, bovenleidingen aangepast en fundaties voor kasten voor technische installaties geplaatst.