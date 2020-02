Dichte deur Folkingestraat behoort tot top 100 sleutelwerken

nieuws

Foto: CBK

Portaal van kunstenaar Gert Sennema in de Folkingestraat is verkozen tot een van de meest invloedrijke kunstwerken in de openbare ruimte.



Het tijdschrift BK-informatie heeft de honderd sleutelwerken van kunst in de openbare ruimte in Nederland vanaf 1945 in kaart gebracht.

Het Centrum Beeldende Kunst: ‘Wij mochten als ontwikkelaar en beheerder van kunst op straat in Groningen een aantal kunstwerken voordragen. We zijn heel trots dat Portaal in de lijst is opgenomen en daarmee de erkenning krijgt die het verdient’.

Portaal herinnert aan de aangrijpende geschiedenis van de Folkingestraat, vroeger het centrum van de Joodse buurt in Groningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de meeste bewoners weggevoerd. Wie goed kijkt, ziet dat de bronzen deur met hardstenen opstapje een deurklink mist waarmee het op hartverscheurende manier de geschiedenis die de inwoners niet konden navertellen benadrukt…

Of er nog meer Groninger kunstwerken in de top 100 belanden wordt later bekend gemaakt.