Deze week gaan de palen in de grond voor KnikDak

Deze week wordt begonnen met de bouw van een opvallend pand, dat KnikDak gaat heten. Het veld achter de Dom Helder Camara Basisschool aan de Onnemaheerd in Beijum is inmiddels hiervoor bouwrijp gemaakt.



De naam is gekozen vanwege een karakteristieke knik in het dak van het gebouw, dat is ontworpen door architectenbureau Onix NL. De school en de daarin gehuisveste kinderopvang maken een sterke groei door en hebben dringend behoefte aan extra huisvesting. Daarnaast heeft Jongerenzorg Groningen in Beijum behoefte aan woningen voor jongeren die zelfstandig begeleid/beschermd wonen. KnikDak gaat voorzien in die behoeften.

Patrimonium Vastgoed gaat het pand beheren en verhuren. Kees van den Berg van Patrimonium vertelde in de OOG Ochtendshow woensdagmorgen dat het pand naar verwachting eind dit jaar, na de kerst wordt opgeleverd.

Beluister het interview hieronder terug: