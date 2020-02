Derde etappe wielerkoers voor vrouwen door gemeente Groningen

sport

08-04-2018: Wielrennen: Healthy Aeging Tour: Groningen De slotetappe van de HAT 2018 werd verreden in het centrum van Groningen

De derde etappe van de Healthy Ageing Tour gaat door de gemeente Groningen. De start van de wielerkoers voor vrouwen is in het Stadspark en eindigt in Ten Boer.

De Healthy Ageing Tour bestaat uit vijf etappes. De tour begint in Drachten en dan zijn er drie etappes door Groningen. Die in de gemeente Groningen is op Goede Vrijdag 10 april.

Vanaf de start in Groningen rijden de rensters door Haren, Engelbert, Harkstede, Kolham, Froombosch, Schildwolde, Ten Post, Ten Boer en Sint Annen. De huldiging is in Ten Boer. De wielerkoers eindigt twee dagen later op het Duitse Waddeneiland Borkum.