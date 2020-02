Den Helder kan geen geschikte opvolger voor Koen Schuiling vinden

nieuws

De gemeente Den Helder heeft de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester, de opvolger van Koen Schuiling, stil laten leggen. Volgens Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, waren er te weinig ‘benoembare kandidaten’.

Van Dijk heeft, in overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad ,besloten om Jeroen Nobel, als waarnemend burgemeester te laten aanblijven. Hij neemt waar voor Koen Schuiling, die sinds vorig jaar burgemeester is in Groningen.

Een nieuwe procedure voor de benoeming van een burgemeester in Den Helder volgt in het najaar. Dan komt de vertrouwenscommissie met een nieuwe vacature en een nieuwe profielschets.