Deel binnenstad zonder water door kapotte leiding

Vanwege een kapotte leiding zit een deel van de binnenstad dinsdagochtend zonder water. “We verwachten dat de problemen rond 09.45 uur verholpen zijn.”

De eerste meldingen van de storing kwamen even na 08.00 uur binnen. “Het is ontstaan als gevolg van werkzaamheden”, zegt woordvoerder Tabitha Petter. “Het was in het begin even een beetje spannend waar het euvel precies zat maar dit hebben we vrij snel kunnen ontdekken. Op dit moment zijn we met man en macht bezig om de storing op te lossen.”

Volgens Petter komen de meldingen voornamelijk uit de wijk Binnenstad-Oost. “Het gaat onder andere om de straten Kruitveld, Bleeklaan en Turfsingel. En uiteraard begrijpen we dat dit voor heel veel mensen erg vervelend is.”

De verwachting is dat om 09.45 uur de problemen verholpen zijn. “Als het water er weer op komt kan het zijn dat het er wat troebel uit ziet. Het beste is dan om de kraan even een minuutje door te laten spoelen. Ondanks dat het er niet smakelijk uit ziet is dit overigens niet schadelijk voor de gezondheid.”