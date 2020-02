De eerste zelfrijdende trein met reizigers: “Ik hoop dat dit overal in het Noorden realiteit wordt”

Volledig zelfrijdende treinen op alle Noordelijke Nevenlijnen. Dat is de wens van gedeputeerde Fleur Gräper (D66) die ze uitsprak op de dag dat er voor het eerst een zelfrijdende trein met reizigers werd getest.

“Dit is de dag waarop er toch wel spoorgeschiedenis wordt geschreven”, zegt regiodirecteur Milfred Hart van Arriva Nederland. “Nog nooit eerder heeft er op het Europese vasteland een trein gereden die volledig zelfstandig opereerde. En daar zijn we best wel heel trots op.” Hart bedoelt daarmee de trein die om 10.26 uur vertrok vanuit Groningen. Eindbestemming Zuidhorn. Aan boord flink wat journalisten en medewerkers van ProRail, Arriva en treinfabrikant Stadler. Op het eerste gezicht lijkt er niets bijzonders maar als je beter kijkt valt op dat de machinist geen handelingen hoeft uit te voeren. “De trein rijdt volledig computergestuurd”, zegt Dorothé Wennekendonk van ProRail. “De computer aan boord communiceert met de baanvakbeveiliging waardoor de trein precies weet wanneer er af geremd moet worden en wat bijvoorbeeld de maximumsnelheid is.”

Toch zullen machinisten altijd aan boord blijven. “Je kunt het het beste vergelijken met een automatische piloot in een vliegtuig. Een computer kan veel, maar de techniek kan niet alles waarnemen waardoor als het nodig is de machinist altijd de controle terug kan nemen.” Het systeem heeft grote voordelen omdat treinen elkaar sneller op kunnen volgen. “En dat is ideaal”, zegt Hart. “We hebben te maken met een flinke reizigersgroei in het Noorden. Nieuw spoor er bij leggen kost heel veel tijd en geld, dus als we dan meer treinen kunnen laten rijden door dit automatische systeem dan heeft dat zeer zeker onze interesse.”

Gräper is eveneens enthousiast. “Als je in de trein zit ervaart het gewoon ook als een treinrit. Eigenlijk is het hetzelfde als altijd. Toch zie ik hier enorm veel voordelen en heb ik wel de wens dat we dit invoeren op alle noordelijke lijnen.”