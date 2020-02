Danny Buijs nog twee jaar hoofdcoach FC Groningen

sport

Foto: Sportphotoagency.com

Danny Buijs blijft hoofdtrainer van FC Groningen. De club en de 37-jarige trainer zijn het eens geworden over een contractverlenging van twee jaar.

De twee partijen geven woensdag een toelichting tijdens een persconferentie in het stadion. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus en Buijs vertellen dan hoe ze tot deze keuze zijn gekomen.

Ondanks de nodige kritiek op het weinig aantrekkelijke spel, staat FC Groningen momenteel op de achtste plaats in de eredivisie. Dat is dezelfde plek waarop de ploeg van Buijs vorig jaar eindigde na diens eerste seizoen als trainer. Vooral in het eigen stadion is de FC moeilijk te kloppen.