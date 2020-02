Daniël van Kaam tekent voor 3,5 jaar bij FC Groningen

sport

Foto: sportphotoagency.com

Voetballer Daniël van Kaam heeft een contract van 3,5 jaar getekend bij FC Groningen. De 19-jarige middenvelder blijft dus tot medio 2023 bij de club.

Van Kaam stroomde in 2011 in bij de club. Hij woonde toen in Delfzijl. Hij kwam dit seizoen in acht officiële duels in actie, waarvan de laatste vier competitiewedstrijden in de basisopstelling.

Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus is Van Kaam een groot talent, met specifieke kwaliteiten. “Een creatieve speler, die met zijn spel snelheid aan een wedstrijd kan geven. Wij denken dat Daniël een speler kan zijn voor wie de supporters graag naar het stadion komen.”