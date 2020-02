Damsterplein wordt aangepast aan veranderend klimaat

Het Damsterplein in Groningen wordt de komend jaren aangepast aan het veranderende klimaat. Op het plein komen verkoelende bomen en struiken en ligt er een plan om de parkeergarage te gebruiken als waterberging.

Verwacht wordt dat extreem warme zomers en heftige neerslag steeds vaker voor problemen gaan zorgen op sommige plekken in de Stad. Op het Damsterplein is bij hevige regenval nu weinig groen waar het water in weg kan zakken. Op het plein komen daarom groene perken met struiken en bomen, die voor verkoeling moeten zorgen in de zomer. Ook wordt er bekeken of de parkeergarage gebruikt kan worden als waterberging als een extreme regenbui zorgt voor wateroverlast.

Als het Damsterplein een succes wordt gaat de gemeente Groningen bekijken of er meer plekken in de Stad op eenzelfde manier aangepast moeten worden aan het veranderende klimaat.