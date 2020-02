sport

Foto: Sportphotoagency.com Beide winteraanwinsten van FC Groningen: Gorkem Can (l) en Daishawn Redan.

Aanwinst Daishawn Redan trainde maandag voor het eerst mee met FC Groningen.

De net 19 jaar oud geworden aanvaller werd overgenomen van Hertha BSC. Redan speelde voornamelijk in het tweede team van de club uit Berlijn, dat in de regionalliga actief is. Dat is het vierde niveau in Duitsland.

Redan werd aangetrokken omdat Kaj Sierhuis naar Stade de Reims was vertrokken en FC Groningen daardoor krap in de aanvallers kwam te zitten.