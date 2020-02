nieuws

“Wij doen onderzoek naar het coronavirus. Mogen wij even bij u binnenkomen?” Deze babbeltruc is vorige week door twee vrouwen gebruikt om een oudere vrouw te bestelen. Zij deden zich voor als ziekenhuismedewerkers.



‘Nog altijd worden ouderen slachtoffer van verschillende soorten babbeltrucs. In de video hieronder laten we er een aantal zien. Heb jij het er wel eens met je vader en moeder? Of je opa en oma? Doen!’, aldus de politie.