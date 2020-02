Corona-virus: “Niet óf maar wanneer het hier wordt aangetroffen”

Het is niet de vraag óf maar wanneer de eerste Corona-besmetting in Nederland wordt geconstateerd. Dat zegt arts microbioloog Marjolein Knoester van het UMCG.

De uitbraak van het Corona-virus begon naar alle waarschijnlijkheid in december in de Chinese provincie Wuhan. “Ze hebben het daar helaas niet onder controle kunnen houden”, zegt Knoester. “De afgelopen weken is het op steeds meer plaatsen in de wereld vastgesteld.” Vaak gaat het om incidentele gevallen die snel in quarantaine geplaatst konden worden, maar in landen als Iran en Italië gaat het om grotere uitbraken.

“Mocht je de afgelopen periode in deze regio’s geweest zijn en mocht je op dit moment last hebben van koorts of hoesten dan is het belangrijk dat je telefonisch contact zoekt met je huisarts. Ga niet bij de huisarts langs maar bel zodat je niemand besmet.” Het UMCG zegt ondertussen klaar te zijn voor eventuele gevallen. “Het probleem waar wij ons zorgen over maken is de capaciteit. We zien dat als het virus toeslaat er tegelijk heel veel mensen ziek worden.” Toch wil Knoester benadrukken dat paniek niet nodig is. “Als er iets gebeurt dan proberen we er alles aan te doen om controle te houden.”