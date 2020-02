‘Contributie jeugdspelers FC Groningen moet in breder licht gezien worden’

nieuws

foto: Andor Heij

Jeugdspelers van FC Groningen gaan vanaf volgend seizoen 250 euro per jaar contributie betalen. Momenteel betalen jeugdspelers nog geen eigen bijdrage. RTV Noord bracht het nieuws gisteren naar buiten, wat online wat reacties opriep.

In de uitzending van Kon Veel Minder de Podcast van deze week lichtte Bas Kammenga, woordvoerder van FC Groningen het besluit toe. “Als er euro’s bij staan is dat natuurlijk interessant. Je moet dat wel in een breder licht zien en het heeft te maken met de herinrichting van de opleiding. Momenteel hebben we vijf teams in de opleiding en dat zullen er volgend jaar zes zijn. De begroting van de opleiding blijft volgend jaar hetzelfde, 16, miljoen euro. Je kunt al een klein beetje uitrekenen, als er een team extra in wil vlechten dan moet je keuzes maken, en daar horen ook financiële consequenties bij.”

“Ik moet wel benadrukken dat het een bijdrage is in de kosten die wij maken voor spelers. We hebben ongeveer 100 spelers in de opleiding, de begroting is 1,6 miljoen dus we investeren gemiddeld per jaar al zo’n 16.000 euro in een speler. We hebben de ouders uitgenodigd en die waren in groten getale bij de informatieavond. Hoofd opleiding Peter Jeltema heeft toen het hele nieuwe beleid uitgelegd, en er was met name wel begrip bij de ouders,” vertelde Kammenga.

Ouders die eventueel niet in staat zijn dergelijke bedragen te betalen. Daar zijn in Nederland fondsen en subsidies voor en FC Groningen die ouders mee helpen.