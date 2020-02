Colin Mooijman: “Het nummer ‘Het Is Goed Zo’ verdiende meer.”

oogochtendshow

Colin Mooijman lanceert vandaag zijn nieuwe single “Het Is Goed Zo”. De Groninger rapper wil hiermee ouderen met een sterfwens een stem geven.



Het is deze week de Week van de Euthanasie en dat vond Mooijman een perfect moment om de single te lanceren. Mooijman. Het nummer is geschreven in het kader van de muziekwedstrijd Art Rocks, waarbij kunstwerken in musea inspiratie vormt voor muziek. Om het echt goed te kunnen neerzetten, verplaatste hij zich in de positie van zijn opa’s, die hij heeft zien aftakelen. “Dat maakte erg veel impact op mij en mijn omgeving. Toen later de opa van zijn vriendin zelf zijn einde koos, merkte hij hoe het ook anders kon. De speech die de man destijds gaf tijdens zijn afscheid, werd uiteindelijk de essentie voor dit nummer”. aldus Mooijman.,”Niet dat ik vind dat euthanasie wel of niet moet, maar ik vind het wel een mooi en interessant onderwerp om zo nu en dan over na te denken”, zo zegt hij.

Het nummer “Het is goed zo” van Colin Mooijman is te beluisteren via Spotify, Deezer, iTunes, enz. Binnenkort volgt ook de videoclip.

Het interview, met aansluitend het nummer, is hieronder te beluisteren.