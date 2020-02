Burgemeester Schuiling betaalt onterechte declaraties terug aan Den Helder

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft bijna 1500 euro aan onterechte declaraties terugbetaald aan de gemeente Den Helder. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.



Schuiling was toen burgemeester van Den Helder. Hij was in die periode ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool. De kosten van diverse afspraken aan de Hanzehogeschool werden gedeclareerd bij de gemeente Den Helder. Schuiling zou zijn bezoekjes aan Groningen gecombineerd hebben met activiteiten als burgemeester van Den Helder. Het speelde vanaf 2017.

De kosten van de reizen moesten mogelijk bij de Hanzehogeschool ingediend worden. Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken besloot Schuiling het geld terug te storten naar de gemeente Den Helder.