Buddy’s van armoedegezinnen worden niet betaald

De ervaringsdeskundigen die gezinnen helpen die in armoede leven, worden niet betaald. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de SP-fractie.



De SP vindt het vreemd dat de ervaringsdeskundigen, die zelf ook geen cent te makken hebben, nuttig en waardevol werk doen voor de gemeente, zonder hiervoor betaald te worden. Ze zouden bijvoorbeeld een basisbaan moeten krijgen.

Bij de pilot ‘Kansrijk Oost’ werken acht buddy’s sinds een klein jaar op vrijwillige basis met 15 gezinnen die in armoede leven. De gemeente stelt dat zij op kosten van de gemeente een opleiding kunnen doen, en kinderopvang vergoed kunnen krijgen. Bovendien krijgen ze per maand 100 euro aan cadeaubonnen. Ze komen niet in aanmerking voor een basisbaan. Die is enkel bedoeld voor mensen zonder arbeidsperspectief. De pilot ‘Kansrijk Oost’ wordt nog vóór de zomer besproken met de gemeenteraad.