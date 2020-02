Brandweer Stad assisteert bij uitslaande brand in partyboerderij

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Stadse brandweer assisteert maandagmiddag met verschillende voertuigen bij een grote brand in een partyboerderij in Scharmer. Bij de brand komt veel rook vrij.

De melding van de brand kwam even na 11.30 uur binnen. “Het gaat om een uitslaande brand in een partycentrum aan de Hoofdweg in Scharmer”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “We hebben opgeschaald naar ‘grote brand’. Drie blusvoertuigen zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Om ons van voldoende water te voorzien is ook het groot watertransport opgeroepen.”

De hulp komt deels vanaf de Sontweg. Behalve met een hoogwerker assisteert brandweer Stad met een bluswagen en het watertransport. “Bij de brand komt flink wat rook vrij”, vult de woordvoerder aan. “Als je last hebt van de rook is het advies om ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk de mechanische ventilatie uit te schakelen. Het luchtalarm dat zojuist om 12.00 uur klonk is niet vanwege de brand, maar betreft de maandelijkse test van de sirene’s.”

Foto: Martin Nuver – 112groningen.nl

Foto: Martin Nuver – 112groningen.nl