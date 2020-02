nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt naar graafwerkzaamheden bij het BP-tankstation aan de Pleiadenlaan in Paddepoel. Bij werkzaamheden voor de aanleg van het Warmtenet van Warmtestad is mogelijk een gasleiding geraakt.

De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Waarschijnlijk zal Enexis later langskomen om een mogelijk lek permanent te dichten.

Of het om een groot lek gaat, is niet bekend.