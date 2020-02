Brandweer heeft woningbrand aan Van Sijsenstraat snel onder controle

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Van Sijsenstraat heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 17.00 uur bij de hulpdiensten binnen. De Groninger brandweer rukte daarop direct uit met een bluswagen en een hoogwerker. “Wat er precies in de brand heeft gestaan is onbekend”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Toen de brandweerlieden ter plaatse kwamen zijn ze direct met een brandslang hoge druk de woning binnengegaan. Korte tijd later was de situatie onder controle.” Volgens de brandweer viel het allemaal mee. “Er stond een pannetje op het vuur”, vertelt woordvoerder Harmen Kuijer. “We hadden het brandje snel onder controle. Met de schade lijkt het ook mee te vallen. We laten Salvage in ieder geval niet ter plaatse komen.” Salvage is een stichting die bewoners ondersteunt bij het afhandelen van de schade.

Vanwege de brand was de Van Sijsenstraat korte tijd afgesloten.