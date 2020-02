“Brandoefening Harmoniecomplex was complete chaos”

nieuws

Een brandoefening onlangs in het Harmoniecomplex, de rechtenfaculteit van de universiteit, in de Oude Kijk in ’t Jatstraat verliep chaotisch. Dat zegt de studentenpartij Progressief Rechten.

Het brandalarm werkte niet, de bedrijfshulpverleners (BHV) raakten in paniek en tijdens de ontruiming werd het verzamelpunt niet bereikt. Het was niet de eerste keer dat een brandoefening niet goed verliep, aldus Progressief Rechten. De BHV ‘ers zouden de vluchtroutes niet kennen.

Voorzitter Sanne van Rees: “Veiligheid van gebouwen waar duizenden studenten dagelijks studeren is van levensbelang. Het is onacceptabel dat een brandoefening zo slecht verloopt.”

De studentenpartij gaat bij volgende raadsvergadering het faculteitsbestuur om opheldering vragen.