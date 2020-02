Bouw nieuw pand voor IT-bedrijf van start bij Transferium Haren

nieuws

Foto: New Nexus

Dinsdagmiddag is de bouw gestart van het nieuwe pand van IT-bedrijf New Nexus. Het nieuwe gebouw komt aan de A28, aan vlakbij het Transferium.

Het van oorsprong Groningse bedrijf is momenteel gevestigd in het opvallende schipvormige gebouw bij de afslag Vries in Drenthe. Het IT-bedrijf verhuist met haar 150 medewerkers vanuit Tynaarlo naar Haren. Volgend jaar moet het gebouw klaar zijn.

Op het hele dak komen zonnepanelen voor verwarming en verlichting en er worden drie bronnen geboord voor de bodemwarmtepomp die het gebouw voorziet van warm water in de winter en koud water in de zomer. Verder wordt de tuin ingericht met uitsluitend inheemse beplanting en plaatst New Nexus voorzieningen zoals bijen- en insectenhotels, stapelmuurtjes en een wadi die de biodiversiteit stimuleren