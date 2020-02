Bouw kindcentrum en jongerenappartementen in Beijum gestart

nieuws

De bouw van KnikDak aan de Onnemaheerd in Beijum is donderdag gestart. In het gebouw komt een integraal kindcentrum (0 -12 jaar) en 22 jongerenappartementen voor Jongerenzorg Groningen.

Wethouder Roeland van der Schaaf en directeur bestuurder Auke de Vries van Christelijke Woningstichting Patrimonium hebben samen met vier kinderen van kinderopvang SKSG en de Dom Helder Camaraschool het bouwbord onthuld.

Het bouwbord is omlijst met handafdrukken van kinderen van SKSG en de Dom Helder Camaraschool. Het aardbevingsbestendige, energieneutrale gebouw is eind 2020 gereed.