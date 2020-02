“Bomenkap A-kerk wellicht belemmering van rechtsgang”

nieuws

Foto: Casper Slotboom

De Partij voor de Dieren stelt vragen aan het gemeentebestuur, naar aanleiding van de kap van drie bomen bij de Der Aa-kerk. Volgens de PvdD lijkt dit op belemmering van de rechtsgang.

Het Dagblad van het Noorden berichtte dinsdag dat de gemeente een nieuwe juridische procedure over de bomen bij de kerk had voorkomen door er drie te pakken. Volgens de krant gebeurde dat vlak voordat de Raad van State met de gemeente wilde bellen om een nieuwe procedure te bespreken.

De Stichting Bomenridders ging ervan uit dat de gemeente zou wachten met kappen tot alle juridische mogelijkheden om bezwaar te maken, waren uitgeput. De Partij voor de Dieren wil weten of het bericht in het Dagblad klopt en of de gemeente een correct verloop van de rechtsgang heeft gesaboteerd.

De Stichting Bomenridders is maandag opnieuw naar de rechter gestapt om de kap van 92 bomen op Zernike tegen te houden. PvdD wil een garantie van de gemeente dat de bomen pas gekapt worden als alle juridische wegen voor de Bomenridders zijn uitgeput.