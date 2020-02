Boek uitgebracht over gaswinning: “Ik zie geen licht aan het eind van de tunnel”

Hoe is het allemaal gegaan met de gaswinning in Groningen en hoe zit het met de schadeafhandeling? Herman Damveld uit de Stad heeft daar een boek over geschreven, dat vrijdag is uitgebracht.

In het boek staat vooral informatie over de gaswinning van de afgelopen 25 jaar. “Toen was net bekend dat er aardbevingen zouden komen door de gaswinning,” vertelt Damveld. “Toen was mij ook bekend dat de gasvoorraad rond deze tijd op zou raken als we door zouden gaan op de manier van toen. Sindsdien ben ik dat allemaal gaan bijhouden.” Hij hoopt dat ook politici het boek lezen om alle informatie op een rijtje te hebben.

Het eerste exemplaar van het boek Gaswinning Groningen: een bewogen geschiedenis ging vandaag naar Dhani Hoekstra uit Ten Post. Hij is al zestien dagen in hongerstaking om aandacht te vragen voor de problemen rond de schadeafhandeling. “Ik denk dat het voor heel veel mensen achtergrondinformatie biedt die niet iedereen heeft. Mensen hebben snel een mening over hoe het hier gaat, en dat we niet zo moeten zeuren. In dit boek is duidelijk beschreven hoe het gegaan is, hoeveel het ons heeft opgeleverd in Groningen, of juist niet.”

Naar omstandigheden gaat het goed met Hoekstra. “Ik ben wel al twaalf kilo kwijt,” vertelt hij. “Ik heb het heel erg koud en ik ben heel erg vermoeid. Het voelt alsof je griep gaat krijgen, met last in je spieren. Maar we gaan er voor: er is een hoger doel. Het is puur doorzettingsvermogen en verstand op nul. Verder krijg ik veel steun van andere gedupeerden, die geven mij veel kracht en brandstof om door te gaan.”

Hoe de staking verder uit gaat pakken, weet hij nog niet. “Ik kijk per dag wat de situatie gaat brengen. Tot dusverre zijn er wel dingen die achter de schermen besproken zijn over onze eigen situatie, alleen is daar nog niets concreets uitgekomen. Dat wachten we af. Op het moment dat er iets op papier staat stopt de actie, en dan gaan we verder voor de overige gedupeerden.”

Damveld heeft er nog weinig vertrouwen in dat er snel iets opgelost zal worden. “We zijn nog steeds in een zeer ernstige situatie. De schadeafhandeling die loopt niet, er zijn voortdurend nieuwe commissies die miljoenen verslinden. Dus wat dat betreft zie ik nog geen licht aan het einde van de tunnel.”