Bloemetje voor vrouw die automobilist uit te water geraakte auto redde

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een vrouw heeft dinsdag uit handen van politieagenten een bloemetje gekregen naar aanleiding haar heldhaftig optreden maandagavond bij een verkeersongeluk. Dat meldt de politie op Facebook.

Het ongeluk vond plaats op de Rijksweg ter hoogte van Ten Boer. Een 46-jarige bestuurder van een personenauto belandde in het Damsterdiep. Een vrouw die het zag gebeuren bedacht zich geen moment, sprong het water in en redde de automobilist uit het vehikel. “Wij vinden dat deze dappere actie een bloemetje verdient”, schrijft de politie op Facebook. “Dit bloemetje hebben we vandaag bij haar thuis gebracht en de getuige was er erg blij mee.”

Volgens Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl kon het ongeluk gebeuren omdat de bestuurder een stoeprand had geraakt. “Daarop volgde een stuurcorrectie waarna de auto een verkeersbord ramde en in het water terecht kwam.” Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.

