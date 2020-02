‘Bevrijder van Groningen’ Stanley Butterworth (95) overleden

nieuws

Foto: Focus Groningen (2015)

De Canadese oorlogsveteraan Stanley Butterworth, die in de omgeving bekend stond als de bevrijder van Groningen, is op 95-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Winnipeg in Canada.

Zijn jongere broer, Fred Butterworth, kwam op 13 april 1945 op de Paterswoldseweg om het leven kwam toen zijn tank werd geraakt door een Duitse ‘Panzerfaust’. Stanley was vervolgens één van de eerste geallieerde soldaten die tijdens de bevrijding van Groningen de Grote Markt bereikte.

Butterworth was meerdere keren aanwezig bij herdenkingen van de bevrijding van de Stad.