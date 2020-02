Betonnen put onder Ring Zuid zorgt opnieuw voor problemen

nieuws

Foto Andor Heij: Bij de HL Wicherstraat komt de zuidelijke ring onder meer verdiept te liggen.

Combinatie Herepoort heeft het moeilijk met het intrillen van damwanden bij De Frontier. Dat komt volgens de aannemerscombinatie door een betonnen put die 12 meter onder de grond ligt. Daarom moet er ook op zaterdag 15 februari doorgewerkt worden op deze plek.

De put moet eerst met een aparte machine kapot gemaakt worden, het zogenaamde ‘crushen’. Ook moet een aantal damwanden weer uit de grond getild worden. Zo kunnen we goed bij de betonnen put komen. Volgens Combinatie Herepoort was het aantreffen van dit ondergrondse obstakel niet te voorzien, omdat er maar tot een bepaalde diepte onderzoek gedaan kan worden naar wat er in de ondergrond zit.

Indien het ‘crushen’ niet het gewenste effect heeft, moet de bouwer van de zuidelijke ringweg een andere methode onderzoeken.