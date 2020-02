Bestuurder rijdt door na aanrijding met fietser op Korreweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vrijdagmiddag een Burgernetmelding uitgegeven voor de bestuur van een zwarte Seat die doorreed na een aanrijding met een fietser op de Korreweg.

Ook de politie zelf is in de omgeving op zoek naar de auto, waarover via Burgernet bruikbare tips en informatie binnen zijn gekomen.

Een ambulance is ter plaatse om het slachtoffer van aanrijding na te kijken. Deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis en werd door handhavers thuis gebracht.

GRONINGEN: Groningen Korreweg zojuist doorrijden na aanrijden zwarte Seat kenteken vermoedelijk 06gs.. (volledig mag niet)weg idrv Oosterhamrikstraat

Tips Bel 112 https://t.co/TUGQv3iWmy — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) February 7, 2020