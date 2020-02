Beginnend bestuurder (21) raakt rijbewijs kwijt in Friesland

nieuws

Foto: Andries Oord

Een 21-jarige man uit de gemeente Groningen is donderdagmiddag zijn rijbewijs kwijt geraakt in Friesland. Dat meldt het Team Verkeer Noord-Nederland van de politie.

Agenten hielden in de middag een snelheidscontrole op de Kwelderweg tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Krabburen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Ter hoogte van Kollumerpomp werd een bestuurder betrapt die 136 kilometer per uur reed. Op de weg is tachtig toegestaan. Agenten hebben de bestuurder een stop-teken gegeven. Uit het onderzoek dat volgde bleek de man een beginnend bestuurder te zijn.

Vanwege de forse snelheidsovertreding is het rijbewijs van de Groninger ingevorderd.