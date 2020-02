Be Quick 1887 laat punten liggen tegen Velsen

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Velsen

Be Quick 1887 verspeelde zaterdagavond twee punten tegen Velsen. Het werd 1-1. De Groningers bleven daardoor twaalfde in de hoofdklasse A op zondag.

Be Quick was beter en kreeg voor rust diverse kansen, waaronder een vrije trap op de lat van Daniel Teune. Velsen kreeg er één en die ging er direct in via Patrick Castricum na een klein half uur. Vlak voor rust leek Be Quick langszij te komen, toen het voor het Velsen doel in een scrimmage een ware schiettent werd. Tot drie keer toe misten de spelers van Be Quick het doel.

Na de pauze bleef Be Quick sterker en kreeg enkele kansen. Maar alleen een vrije trap van Teune trof na 55 minuten het doel: 1-1. “We doen onszelf tekort”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “Dat we te weinig hebben gescoord is de enige kritiek, verder heb ik genoten van mijn ploeg”.