Be Quick 1887 in slotfase ruim langs VOC

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - VOC

Be Quick 1887 won zondagmiddag in eigen huis met 3-0 van hekkensluiter VOC uit Rotterdam. Be Quick bleef twaalfde in de hoofdklasse A, maar nam zes punten afstand van de degradatiezone.

Het was een historische wedstrijd, want het is dit seizoen honderd jaar geleden dat Be Quick landskampioen werd. VOC was in Groningen de laatste tegenstander in de kampioenscompetitie van 1920 en Be Quick won met 4-0.

Het was geen beste eerste helft, waarin Be Quick wel de meeste mogelijkheden kreeg. Vanuit een strafschop, na hands, opende Djarni Leidelmeijer voor Be Quick te score. Na de pauze mikte GeertJan Liewes een bal op de lat. Ook VOC kreeg een paar mogelijkheden die door de Groninger doelman Robert Smit werden gepareerd.

In blessuretijd besliste Be Quick de wedstrijd na fouten van VOC in de opbouw. Invaller Tariq Lancelot beleefde een droomdebuut door de 2-0 te maken. Nagesh Amatsaleh zorgde voor de derde Groninger treffer: 3-0.

“We hebben lelijk gewonnen, maar daar ben ik dit keer niet rouwig om”, aldus Be Quick 1887 trainer Steven Wuestenenk. ”Nu viel het een keer onze kant uit”. Be Quick speelt aanstaande zaterdagavond al de volgende wedstrijd thuis tegen Velsen.