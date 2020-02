Be Quick 1887 fors onderuit tegen Quick’20

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Quick'20

Be Quick 1887 kon zondagmiddag de goede serie van de laatste twee weken geen vervolg geven tegen Quick’20. In Oldenzaal werd met 4-0 verloren. Be Quick blijft twaalfde in de hoofdklasse A op zondag.

Quick’20 stopt na dit seizoen met prestatievoetbal op zondag en kon vrijuit spelen. Dat ondervond Be Quick, want na drie minuten stond het al 2-0 voor de Twentse ploeg. Jelle Leenders profiteerde van een fout achterin bij Be Quick en Tim Zwienenberg joeg een bal vanaf de tweede lijn in het net. GeertJan Liewes kreeg namens Be Quick een goede kans, maar hij stuitte op doelman Bob Peterman. Quick 20 bleef voor de pauze wel de betere ploeg.

Na rust zette Be Quick aan en kreeg de nodige kansen, maar Quick’20 kreeg ook mogelijkheden om de score verder op te voeren. Dat gebeurde in de 67e en 72e minuut door twee treffers van Luuk Geelen die van de ruimte achterin bij de Groningers profiteerde: 4-0.

Historische wedstrijd

Volgende week zondag speelt Be Quick thuis tegen VOC uit Rotterdam. Dat is een historische wedstrijd, want dit seizoen is het honderd jaar geleden dat Be Quick landskampioen werd, uitgerekend tegen VOC. De Groningers waren met overmacht noordelijk kampioen geworden en speelden tegen Go Ahead (oost), MVV (zuid) en VOC (west) om de landstitel. Be Quick had in de laatste wedstrijd tegen VOC aan een punt voldoende. Het werd voor 10 duizend toeschouwers 4-0 voor Be Quick. Be Quick is tot nu toe de enige noordelijke ploeg die ooit kampioen van Nederland werd.