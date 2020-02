Auto slaat over de kop bij verkeersongeluk op Rijksweg in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag op de Rijksweg is een auto over de kop geslagen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Zoals ik het interpreteer zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Eén van de auto’s is daarbij over de kop geslagen en ondersteboven op de weg beland. De politie en een ambulance zijn ter plaatse om eerste hulp te verlenen.” Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De Rijksweg is vanwege het ongeluk volledig gestremd. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Agenten hebben daarvoor onder andere gesproken met mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Een bergingsbedrijf heeft de personenauto geborgen.