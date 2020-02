Auto slaat meermaals over de kop bij verkeersongeluk op A7

nieuws

Foto: Ben de Jager - nieuwsuitgroningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de A7 ter hoogte van Scharmer is een automobiliste gewond geraakt. Dat meldt Ben de Jager van de incidentenwebsite nieuwsuitgroningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.35 uur ter hoogte van tankstation De Linde. “De automobiliste is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt”, vertelt De Jager. “Daarbij is de auto in de berm terecht gekomen, belandde in een greppel en is daar meermaals over de kop geslagen. Omstanders die het hebben zien gebeuren vertelden dat de auto twee keer over de kop is geslagen. Uiteindelijk kwam het vehikel tot stilstand op de invoegstrook vanaf het tankstation.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer is in een ambulance behandeld en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.” De auto raakte zwaar beschadigd. Die is door een bergingsbedrijf afgesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.