Atlete Jetske van Kampen pakt brons op NK atletiek

sport

Atlete Jetske van Kampen van het Groningse Team 4 Mijl heeft zaterdag tijdens het NK atletiek (indoor) in Apeldoorn een bronzen medaille op de 1500 meter gewonnen. De 21-jarige Van Kampen kwam na 4:25,99 over de finish.

Jaap Gerben Vellinga van de Groninger Studentenvereniging Vitalis pakte zilver op de 1500 meter, in de tijd van 3:50,90. Vier Groningen atleten plaatsten zich voor de finales op zondag. Bram Buigel en Tom de Leeuw bemachtigden een plek in de finale van de 800 meter. Suzanne Voorrips op de 800 meter voor vrouwen en Marit Dopheideop de 400 meter. Thomas Kwint en Thije Tjebbes werden in de series van de 800 meter uitgeschakeld en Annet Fledderus kwam eveneens niet verder dan de series bij de 800 meter. Dominique Veninga, Floortje van Kampen, Eva Mollema en Danique Gimbrere plaatsen zich niet voor de finale van de 400 meter.

Zondag worden de finales gelopen. Marit Dopheide start om 15.40, Suzanne Voorrips komt om 16.05 in actie en tot slot beginnen Tom de Leeuw en Bram Buigel om 16.20 aan hun finale.