Arriva is tevreden over tests met passagiers in zelfrijdende trein

Foto: Nick Ubels

Hoewel de reizigerservaringen nog onderzocht worden door TNO, zegt Arriva in ieder geval tevreden te zijn over de tests met een zelfrijdende trein met passagiers tussen Groningen en Buitenpost.

“De testen zijn erg goed verlopen”, aldus Rik van den Band, projectmanager ATO bij ProRail. “De passagiers hadden moeite om te herkennen of de trein automatisch reed of dat een machinist het voertuig bestuurde”, zo vertelt de projectleider aan SpoorPro.

De zelfrijdende trein was uitgerust met Automatic Train Operation Grade. Dit systeem neemt een aantal besturingstaken over van de machinist, die overigens nog wel in de cabine aanwezig is. De machinist blijft verantwoordelijk voor een goed verloop van de reis.