Amateurvoetbal: Het is weer spannend in de Groningse derde klasse

sport

Foto Andor Heij: Be Quick (zat) - Velocitas.

Het is weer spannend in de “Groningse” zaterdag derde klasse C van het amateurvoetbal. Koploper Be Quick 1887 morste punten bij Velocitas 1897. Achtervolgers Groen Geel en Helpman wonnen wel.

Het zaterdagteam van Be Quick leek onbedreigd op de titel af te gaan, maar na het halen van de eerste periodetitel begon de machine te haperen. Op bezoek bij Velocitas werd het 3-3. Velocitas overrompelde Be Quick en stond na een kwartier al met 3-0 voor, onder meer door twee treffers van Quinn Mekel, waarvan één uit een strafschop. Be Quick nam daarna het heft in handen en kwam nog voor rust terug tot 3-2. Kort na de pauze werd het 3-3 vanuit een strafschop die in tweede instantie werd binnen geschoten. Velocitas moest vanaf dat moment verder met tien man na een rode kaart, maar bleef overeind. Velocitas is nu vijfde in 3C.

Groen Geel profiteerde, want het werd tegen Noordwolde thuis 3-0. Groen Geel heeft nog maar drie punten achterstand en de beste papieren voor de tweede periodetitel. Helpman is derde op zeven punten van Be Quick. Helpman won met 5-0 van rode lantaarndrager HFC’15 uit Hoogkerk. Tim van Dorp scoorde vier keer.

In Ten Boer droogde Omlandia SC Stadspark af met 5-0. Glimmen deed onderin goede zaken door met 2-1 te winnen van Holwierde. Omlandia is negende, Stadspark elfde en Glimmen twaalfde.

In 4C blijft Mamio koploper ondanks een 0-0 gelijkspel in de derby tegen middenmoter Amicitia VMC. Lycurgus is na DVC Appingedam derde. Bij FC LEO werd met 3-0 gewonnen. GEO blijft twaalfde. In Garmerwolde werd met 3-0 verloren van ONR.