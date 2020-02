‘Als jullie je vermaken en gedragen en de buurt klaagt niet dan vaker!’

nieuws

De Silo aan de Achterweg sloot twee jaar geleden de deuren. Het was een vermaard gebouw voor feesten en muziek. Er komt nu een bescheiden doorstart.



‘We hebben jullie lang laten wachten, maar nu gaan we weer eens wat proberen. En we beginnen bescheiden met toegang voor 150 mensen. Als vanouds een lekker swingende band: Sahara Soul Soiree m.m.v. Tarab Raï, DJ Robert v/d Tol en de leuksten achter de bar. En oh ja, Douwe is er ook. Als jullie je vermaken maar gedragen en de buurt klaagt niet, dan wellicht vaker!’, schrijft de club op Facebook.

Het feest is op 22 februari in buurthuis D’ Oliemolen aan de Oliemuldersweg.

