Airbnb aangepakt door gemeente

Platforms als Airbnb worden aangepakt door de gemeente. In de toekomst mogen nog maar twee kamers per huis verhuurd worden.



Het gemeentebestuur wil het verhuren van hele woningen goed in de gaten houden en beperken, In de stad worden zo’n duizend woningen verhuurd via dergelijke platforms. Dat steekt schril af bij de 25.000 in Amsterdam. In alle sectoren van de woningmarkt zijn forse tekorten: verhuur via short stay en AirBNB maken die tekorten groter.

Er worden in de stad ook woningen gekocht die daarna worden verhuurd via zogenoemde short stay contracten, aan mensen die voor korte tijd in Groningen werken of studeren. De wethouder wil dat een short stay contract maximaal vier maanden duurt.