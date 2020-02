Afrojack hoofdact tijdens vijfde editie Kingsland Festival

nieuws

Foto: Amnesia Ibiza via Flickr (CC 2.0)

Afrojack is de grote publiekstrekker tijdens de vijfde editie van het Kingsland Festival in Groningen. Ook Frenna, Oliver Heldens en Snelle zullen acte de présence geven in het Stadspark tijdens Koningsdag. Dat maken organisatoren 4PM Entertainment en E&A Events maandag bekend.

Dit jaar zijn er vier podia. Naast Groningen vindt Kingsland Festival dit jaar plaats in de Amsterdamse RAI, op Sportpark Woudestein in Rotterdam en voor het eerst in het Spoorpark, in het centrum van Tilburg. Het is het grootste eendaagse muziekfestival van ons land waarbij er circa 120.000 bezoekers worden verwacht.

De kaartverkoop start op 6 februari om 12.00 uur via kingslandfestival.nl.