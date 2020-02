Adrie Poldervaart rekent op contractverlenging bij FC Groningen

sport

Foto: Sportphotagency.com Adrie Poldervaart

Adrie Poldervaart, assistent trainer bij FC Groningen, put vertrouwen uit de gesprekken die hij de afgelopen tijd met de club heeft gevoerd over zijn positie. Aan het eind van het seizoen loopt het contract van de 49-jarige Poldervaart af.

“De intenties zijn positief van beide kanten en ook waardering is er beiderzijds. Dat zijn goede uitgangspunten”, zo vertelt Poldervaart aan OOG.

Ook trainer Danny Buijs is positief over de samenwerking met Poldervaart, zo vertelde hij zondagavond bij het Ziggo Sport-programma ‘Rondo’: “Tot nu toe gaat dat goed. (..) Adrie is sowieso heel anders qua karakter. Adrie is heel rustig, ook heel sociaal. Ik kan best wel eens oorlog maken met iemand, Adrie niet. Adrie vindt het niet fijn om in ruzie te komen met mensen, dus wel een beetje een tegenpool hoe ik in elkaar zit.”

Ook qua filosofie lijkt Poldervaart een goed tegenwicht voor Buijs: “Adrie is volgens mij ook helemaal gek van Pep Guardiola, hoe je een team echt voetballend kan ontwikkelen. Ik wil ook graag goed voetballen, maar ik wil ook resultaat halen dus ik wil ook dat mijn team verdedigend goed staat.”

Op de vraag van presentator Jack van Gelder “dus daar matchen jullie goed in?” antwoord Buijs: “Tot nu toe gaat dat goed ja.”