Acht jaar geleden wees de thermometer bijna -20 aan

Winter en sneeuw in Groningen, foto Andor Heij

We kunnen het ons deze winterperiode niet voorstellen: ijs, vorst en sneeuw. Hoe anders was dat acht jaar geleden toen we één van de koudste dagen van dit millennium beleefden.

In de stad werd in de avond van zaterdag 4 februari 2012 een temperatuur gemeten van -19,6 graden. Daarmee was de stad niet het koudste plekje in Nederland. In Lelystad daalde het kwik naar -22,9 graden. De lage temperaturen werden bereikt mede omdat er sneeuw in de straten lag. Geschaatst werd er in die dagen dan ook volop. Sterker nog, in Friesland kwam het bestuur van de Friesche Elfsteden bijeen. De Elfstedentocht zou misschien wel gehouden kunnen worden. Een aantal dagen later volgde echter de ontnuchtering toen voorzitter Wiebe Wieling bekendmaakte dat de tocht er niet kwam.

Of we deze winter nog kunnen schaatsen. De kans lijkt klein. De temperatuur lijkt de komende periode boven de normaal te blijven. Of zoals Klaas uit De Westereen op weerwoord.be zegt. “Ik hoop dat de natuur ons nog zal verrassen in de toekomst. Als we de komende jaren winterloos blijven dan weten we genoeg, en kunnen we nog meer oude plaatjes kijken terwijl de mussen van het dak vallen.”

Een reportage over ‘Groningen in de greep van de winter’ die op 3 februari 2012 werd uitgezonden: