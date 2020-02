Aardbevingsslachtoffer uit Ten Post gaat in hongerstaking

nieuws

Dhani Hoekstra uit Ten Post begint donderdagochtend om 9 uur met een hongerstaking. Hij wil op deze manier aandacht vragen voor de aardbevingsproblematiek.

Hij woont samen met vrouw, dochter en drie honden in een huis met veel aardbevingsschade. Het gezin is in financiele moeilijkheden gekomen en daarom staat het huis sinds enkele weken te koop.

Donderdagochtend gaat hij met een aardbevingsvlag in de tuin naast het verkoopbord zitten. Het plan is om met de actie door te gaan tot er duidelijk afspraken op papier staan.